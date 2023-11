Restyling del Franchi: Maratona e Ferrovia (per ora) sono scoperte. Palazzo Vecchio conta sul Tar

Il Comune di Firenze ha approvato il progetto esecutivo realizzato da Arup per la ristrutturazione dello stadio Franchi. Un lotto da 151 milioni di euro, il tutto in attesa del pronunciamento del Tar del Lazio, che avverrà il prossimo 14 novembre, per riavere i 55 milioni prima assegnati e poi definanziati dal governo.

Maratona e Ferrovia scoperte

Sul Corriere Fiorentino di stamani si legge che, con questo taglio, per ora, restano esclusi dai lavori la copertura della curva Ferrovia e della Maratona. Per quest’ultima, sempre in attesa di reperire le risorse tolte, non sarà realizzata la riprofilazione (per creare sedute più confortevoli), né i nuovi skybox previsti sopra la stessa.

Il soggetto vincitore da decretare entro l'anno

Palazzo Vecchio conta di pubblicare il bando (entro venerdì) per individuare chi realizzerà le opere, decretare il soggetto vincitore entro il 31 dicembre prossimo (la scadenza per le offerte è fissata l’11 dicembre) e avviare i cantieri a inizio 2024.