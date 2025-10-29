Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: esclusioni di spessore in difesa e a centrocampo. Comuzzo e Viti titolari
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, gara valida per la nona giornata di Serie A.
Le scelte di mister Pioli
Il tecnico Stefano Pioli si affida a De Gea tra i pali. Difesa a tre con Comuzzo, Pablo Marí al centro e Viti a sinistra: out Pongracic e Ranieri. Confermati sulle fasce Dodô e Gosens, mentre in regia c'è Mandragora affiancato da Sohm e Ndour; fuori Fagioli e Nicolussi Caviglia. Il duo d'attacco è composto da Gudmundsson e da Kean.
Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; P. Esposito, L. Martinez. All.: Cristian Chivu.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea;, Comuzzo, Viti, Pablo Marì; Dodô, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All.: Stefano Pioli.
