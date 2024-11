Amoruso: "Contro l'APOEL farei giocare i migliori dall'inizio. Ecco chi prenderei come vice Kean"

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo su vari aspetti di casa viola. Queste le sue parole:

"Giovedì? Il turnover lo abbiamo già visto, per infortuni o per altro. Palladino ha avuto buone risposte. Anche se le prestazioni non sono state tutte perfette, alla fine conta il risultato. Contro l'APOEL metterei i migliori fin dall'inizio, per poi cambiare dopo se il risultato è acquisito. Kean? Se sta bene gli farei fare i primi 45 minuti.

Un suo sostituto? Non capisco cosa si intenda per sostituto, perché i nomi fatti finora non vengono a Firenze a fare la panchina. O punti su un esperto con le stesse caratteristiche o su un giovane. Ma giovane davvero. Contro i ciprioti e l'Hellas gare con squadre inferiori che però sono molto importanti".