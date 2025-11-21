Dender, Shkupi, Paralimni e... Fiorentina! L'incomprensibile "classifica" europea dove troviamo i viola

Avete presente la lista dei nomi delle squadre che partecipano alla prima fase della Conference League? La classifica che vi stiamo per proporre segue più o meno quella linea di incomprensibilità/impronunciabilità.

Ancora a secco

Si tratta di una graduatoria che riguarda le squadre che partecipano ai massimi campionati facenti parte della UEFA che ad oggi non hanno ancora non hanno vinto una partita in campionato. Perché ve la proponiamo? Perché, ahinoi, c'è anche la Fiorentina.

La classifica

Guida la classifica la squadra belga del Dender, che dopo 14 partite è ancora a secco di tre punti. Gli armeni dell'Ararat Yerevan non vincono da 13 match, mentre i macedoni dello Shkupi, i più famosi inglesi del Wolverhampton, il portoghese AFS e l'Hellas Verona condividono il terzo gradino del podio con 11 partite senza vittoria con la Fiorentina.