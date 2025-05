Croci trascina ancora la Fiorentina Under 15 e la squadra viola elimina il Napoli e va in semifinale Scudetto

C'è un'altra Fiorentina che va avanti puntando lo Scudetto di categoria ed è l'Under 15 di Pettinari: la squadra viola ha battuto il Napoli anche nel match di ritorno dei quarti di finale, sempre per 2-1. La mattinata era partita col piede sbagliato con lo svantaggio firmato di testa da Farinelli dopo pochi minuti. Poi la reazione e la rimonta nel primo tempo: prima il solito Croci, bravo ad andare in pressione sul portiere e nel trovare un rimpallo ‘alla Beltran’. E poi con Barzagli, autore del 2-1 con una bella semirovesciata. Titolo ancora in gioco insomma per la squadra viola.