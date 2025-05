Al di là di una difficilissima qualificazione alla prossima Conference League, la Fiorentina guarda con interesse al risultato della partita contro l'Udinese anche per il piazzamento in classifica che modella gli impegni dei viola della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda la Coppa Italia.

La Fiorentina al momento è ottava, con il Milan che ha già giocato settimo e a un punto di distanza. Il regolamento della Coppa Italia dice che le prime sette squadre di Serie A sono automaticamente qualificate agli ottavi di finale, mentre le altre sono costrette a partire dai 32esimi (con alcune le partite che si potrebbero disputare prima dell'inzio del campionato fissato il 24 agosto).

Alla Fiorentina servirà dunque solo un punto a Udine per assicurarsi il settimo posto in campionato e accedere agli ottavi della prossima Coppa Italia, con il Bologna (ufficialmente nono) come ottava squadra qualificata in quanto vincitrice dell'ultima edizione. In caso di arrivo a pari punti con il Milan, infatti, i viola hanno gli scontri diretti a favore e guadagnerebbero la posizione. Serve dunque vincere, al massimo pareggiare contro i friulani. In caso di sconfitta il Milan andrà direttamente agli ottavi con la Fiorentina condannata a partire dai 32esimi.