La probabile formazione della Lazio: poche, pochissime scelte per Sarri, che ha una rosa ridotta all'osso. Ballottaggio per il 'falso 9'
La Lazio si prepara ad accogliere la Fiorentina, stasera all'Olimpico alle 20.45. Queste le probabili scelte di formazione di Sarri.
Le scelte
Tante assenze nelle file dei biancocelesti: squalificati Marusic e Noslin, con assenza confermata anche di Dia impegnato in Coppa d'Africa: in porta pronto a prendere posto il solito Provedel, con Lazzari a destra e Pellegrini a sinistra. Centrali Gila e Romagnoli, davanti ai quali agirà l'ex Cataldi: conferme in vista per Guendouzi, nonostante le sirene di mercato, e Basic, a completare il reparto. Davanti gli indizi portano a Pedro - in ballottaggio con Cancellieri - che agirà come falso 9, con Isaksen alla sua sinistra e Zaccagni sull'out di destra.
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi Basic, Isaksen, Pedro, Zaccagni