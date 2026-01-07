La Lazio si prepara ad accogliere la Fiorentina, stasera all'Olimpico alle 20.45. Queste le probabili scelte di formazione di Sarri.

Le scelte

Tante assenze nelle file dei biancocelesti: squalificati Marusic e Noslin, con assenza confermata anche di Dia impegnato in Coppa d'Africa: in porta pronto a prendere posto il solito Provedel, con Lazzari a destra e Pellegrini a sinistra. Centrali Gila e Romagnoli, davanti ai quali agirà l'ex Cataldi: conferme in vista per Guendouzi, nonostante le sirene di mercato, e Basic, a completare il reparto. Davanti gli indizi portano a Pedro - in ballottaggio con Cancellieri - che agirà come falso 9, con Isaksen alla sua sinistra e Zaccagni sull'out di destra.

La probabile formazione

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi Basic, Isaksen, Pedro, Zaccagni