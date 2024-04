Distefano regala la vittoria alla Ternana contro la Cremonese. Bene il Pisa di Aquilani, Iachini-Bari amore già finito?

Pochi minuti fa si sono concluse le prime patite del 33esimo turno di Serie B, e come spesso accade molti, tra “pianticelle” ed ex viola, sono state impegnati con le rispettive squadre.

Ottima prestazione per la Ternana che riesce a strappare tre importantissimi per la rincorsa salvezza sul campo della Cremonese: 1-2 il risultato finale. A decidere la sfida una rete al sesto minuto di recupero di Distefano, entrato nella ripresa. 90 minuti per Dalle Mura, Lucchesi e Amatucci. Solo uno stralcio per Favasuli, anche lui entrato nel corso della ripresa.

Capitolo allenatori. Ottima vittoria del Pisa di Alberto Aquilani che, con un 3-1 sul Feralpisalò, si porta ad un punto dalla zona Play Off. Ancora una sconfitta invece per Beppe Iachini ed il suo Bari: con il 2-1 di quest'oggi contro il Como continua il suo periodo negativo. I biancorossi non trovano i tre punti da ormai 8 partite, con l'ex tecnico gigliato che a questo punto comincia ad essere messo in discussione.