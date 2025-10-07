Corriere dello Sport-Stadio: E' il bersaglio giusto quello scelto per la contestazione?

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Lo scudo di Pioli”. Sottotitolo: “La curva attacca Pradè: è il bersaglio giusto?”.

Apertura per: “Firenze accende un lumino viola”. Sottotitolo: “Tra l’involuzione di Gosens e la paura di Gud, la crisi passa da 5 nodi da sciogliere. Pioli può raddrizzare la squadra: Pradè gli fa da scudo”.

Qui leggiamo: “Fiorentina nel deserto è la crisi del 7° anno”. Sottotitolo: “La Viola non ha ancora vinto: è successo 3 volte nella sua storia. Ottant’anni fa l’ultimo 17° posto”. In taglio basso: “Sospiro di sollievo per Dodo e Fazzini: controlli ok”.