Mascherano tiene fede alla parola data alla Fiorentina e non chiama Beltran con l'Argentina U23. Mentre Infantino...

Questa domenica, la federcalcio argentina ha reso note le convocazioni fatte da Javier Mascherano, allenatore della nazionale U23, per un nuovo microciclo di preparazione della squadra per il Torneo Preolimpico che si terrà in Venezuela il 20 gennaio.

L'allenatore ha convocato ventiquattro giocatori per allenarsi insieme in un raduno di tre giorni che inizia oggi e finisce giovedì. In lista non ci sono né Lucas Beltran, né Gino Infantino. Per quanto riguarda l'attaccante, la Fiorentina si era già espressa non dando il nulla osta per la convocazione al torneo preolimpico del vichingo visti gli impegni in Serie A. Si allontanano invece le chance di convocazione per Infantino per il preolimpico, visto che sarà assente alle prove generali. Presente in lista invece Pedro de La Vega, tra i profili seguiti sul mercato dai viola.