FOTO - Pioli viene premiato dai tifosi del Milan in ricordo dello scudetto vinto in rossonero

Come riporta milannews.it, questa sera l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha ricevuto in premio una targa donata dai membri del Milan Club “Old Clan” in memoria dello scudetto vinto con i rossoneri nel 2022.

Un emozionato Pioli ha accolto la targa

Pioli ha incontrato i tifosi presso l'albergo che ospita il ritiro della Fiorentina e ha accolto il premio con gioia e emozione, posando poi insieme ai tifosi per la foto di rito.

La foto