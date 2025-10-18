​​

FOTO - Pioli viene premiato dai tifosi del Milan in ricordo dello scudetto vinto in rossonero

Redazione /

Come riporta milannews.it, questa sera l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha ricevuto in premio una targa donata dai membri del Milan Club “Old Clan” in memoria dello scudetto vinto con i rossoneri nel 2022. 

Un emozionato Pioli ha accolto la targa

Pioli ha incontrato i tifosi presso l'albergo che ospita il ritiro della Fiorentina e ha accolto il premio con gioia e emozione, posando poi insieme ai tifosi per la foto di rito. 

La foto

