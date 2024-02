Si arresta la corsa delle ragazze di De La Fuente: lo schiacciasassi Roma vince solo di misura al Viola Park. E adesso la Juve può allungare

Peccato. Un gran peccato è la sconfitta, appena per 1-0, delle ragazze di De La Fuente, che questo pomeriggio sono state sconfitte al Viola Park dalla Roma Femminile, grazie ad una rete di Giugliano.

Un uno a zero che lascia lo zero anche ai punti presi dalla Fiorentina, che resta così terza in classifica a una distanza dalla Juventus. E proprio le bianconere nelle prossime ore potrebbero allungare sulla Viola. La sfida contro il Napoli è tutt'altro che proibitiva.