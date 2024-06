Stop per Vranckx e ritorna di moda Thorstvedt: Potrebbe essere il primo acquisto perché...

A centrocampo si è per il momento stoppata la trattativa per portare Aster Vranckx dal Wolfsburg alla Fiorentina, con tanto di inserimento da parte degli olandesi del PSV.

Torna di moda Thorstvedt

In questo senso, si legge su La Nazione, non è un caso che nelle ultime ore sia tornato di moda il nome di Kristian Thorstvedt del Sassuolo, un elemento gradito tanto al tecnico per le sue qualità quanto al club per il prezzo abbordabile (5 milioni) al quale potrebbe essere acquistato.

Primo acquisto

Il norvegese, riporta ancora il quotidiano cittadino, potrebbe essere il primo rinforzo, il primo giocatore che potrebbe arrivare a stretto giro di posta.