Ursino: "Bernardeschi la mia scoperta più bella...grazie al reality TV sulla Fiorentina"

Per circa trent'anni Giuseppe Ursino è stato il direttore sportivo del Crotone, riuscendo a portare la squadra calabrese addirittura in Serie A. L'ex dirigente rossoblu è stato determinante nel lancio di Federico Bernardeschi, scoperto quando giocava nelle giovanili della Fiorentina, in circostanze molto particolari.

“Bernardeschi? Trasmettevano il reality sulla Fiorentina e…”

“La mia scoperta più bella? Sicuramente Bernardeschi - spiega Ursino a Tuttomercatoweb - Era ferragosto, ero a casa con mio figlio Graziano e guardavamo la tv. Trasmettevano il reality sulla Primavera della Fiorentina. Noi avevamo bisogno di un esterno, giocavamo con l’esterno alto a destra con il piede invertito. Guardando il reality vidi un ragazzino che calciava con il sinistro: era lui”.

“Direttore, ma che giocatore mi ha preso?”

Poi Ursino aggiunge: "Chiamai il presidente Gianni Vrenna e gli dissi che lo avremmo dovuto prendere. Quando lo abbiamo preso e l’ha visto Drago - il nostro allenatore dell’epoca - mi ha detto ‘Direttore, ma che giocatore mi ha preso?’”.