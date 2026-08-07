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L'esplosività tecnica di Atta è incredibile: la giocata splendida contro il Deportivo - VIDEO

Calabrone Viola /
Arthur Atta
Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La Fiorentina pareggia nel suo ultimo appuntamento in amichevole, in attesa della gara di Coppa Italia: è 1-1 contro il Deportivo A Coruna. Tra i più positivi della serata, c'è sicuramente il centrocampista Arthur Atta.

Atta incanta il Viola Park

Il francese ha esaltato il pubblico del Viola Park con le sue grandi capacità tecniche. In particolare una giocata a inizio ripresa ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico, saltando secchi tre avversari. L'entusiasmo per il suo acquisto inizia concretamente a farsi sentire anche per la riprova del campo.

Che giocata!

Ecco il video della sua giocata, di ACF Fiorentina:

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