Commisso ha deciso: il nuovo direttore sportivo della Fiorentina non verrà dall'esterno
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Arrivano conferme. Il prossimo direttore sportivo della Fiorentina verrà “acquistato”… dall'interno.
La Fiorentina ha scelto il “nuovo” ds
Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, conferma l'ipotesi già uscita nella serata di ieri sul nostro sito. Per il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina si va verso la soluzione interna rappresentata da Roberto Goretti.
Non solo Goretti
Possibile - prosegue Di Marzio- anche un ruolo diverso per Raffaele Rubino, che attualmente svolge il ruolo di osservatore per la società gigliata, dopo le esperienze con Livorno e Juve Stabia in qualità di direttore sportivo.
