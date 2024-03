Giorgio Bresciani, ex giocatore cresciuto nelle giovanili del Torino e poi passato in prima squadra, ha parlato della partita contro la Fiorentina giocata sabato su La Stampa. Queste le sue parole:

“Alla fine il pareggio con una squadra forte come la Fiorentina non è da buttare, ma sono altre le partite che avremmo dovuto vincere, nelle quali invece abbiamo perso delle ottime possibilità. Bisogna fare autocritica, non è colpa della sfortuna".

"Penso che non sempre il Toro giochi bene, a volte abusa con i lanci lunghi su Zapata e con le seconde palle. Per l’Europa però c’è ancora una possibilità, non è tutto deciso. Arbitri? Non è una novità l’arbitro che ci danneggia”.