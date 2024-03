Milenkovic guida ancora la Serbia di Stojkovic, davanti Vlahovic e Jovic. E un ex viola ritrova la nazionale dopo quasi 2 anni

Milenkovic guida la Serbia, davanti Vlahovic e Jovic

In vista del doppio impegno per la Serbia, il ct Dragan Stojkovic ha diramato l'elenco dei convocati che prenderanno parte alle sfide amichevoli contro la Russia del 21 marzo e contro Cipro del 25. Come sempre all'interno della lista una folta rappresentanza della Serie A, a cominciare dal difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, al portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic e quello della Roma Svilar, al centrocampista dell'Udinese Samardzic arrivando fino all'esterno della Juventus Kostic, ai due attaccanti ex viola Dusan Vlahovic e Luka Jovic, oggi a Juventus e Milan.

Ritorno dopo quasi 2 anni per l'ex centrale della Fiorentina

Si rivede anche Matija Nastasic, difensore classe '93 esploso alla Fiorentina prima di passare al Manchester City, oggi al Maiorca. Nastasic mancava da quasi 2 anni nel gruppo della Nazionale, ed ha conquistato la finale di Copa del Rey con la squadra isolana.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Svilar.

Difensori: Ni. Milenkovic, Masovic, Simic, Erakovic, Gajic, Nastasic, Pavlovic, Babic, Terzic.

Centrocampisti: Lukic, Ne. Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Zdjelar, Mijailovic, Zivkovic, Gacinovic, Tadic, Samardzic, Bazdar, Kostic, Mladenovic.

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov.