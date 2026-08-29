Toldo: "Un orgoglio far parte della storia viola, ma la Fiorentina nel ruolo di portiere è sempre stata ben coperta"

Anche l'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo, che ha passato 8 anni intensi a Firenze, ha avuto modo di parlare ai margini del pranzo di gala di quest'oggi.

“È un orgoglio, è stato un onore vestire questa maglia. Però credetemi, di altri portieri forti ne ho visti qui oggi: c'è Giovanni Galli, c'è Seba Frey, c'è Gianmatteo Mareggini, e credo che ne saranno comunque tanti altri visto che sono appena arrivato. Il ruolo è sempre stato coperto bene. Il calcio italiano ha una storia di portiere di altissimo livello, che ancora stiamo cercando a fatica di mantenere. Il tempo passa e il mercato è diverso, ed è inevitabile che ci sia un’apertura verso i profili stranieri”.

“Quello di oggi è il momento dell'amicizia”

Anche lui ha ritirato fuori un personale ricordo in maglia viola: “Quello di oggi è un momento speciale. Non è il momento di ricordare la migliore parate o il miglior gesto sportivo. Credo che sia il momento per l'amicizia. Ci siamo visti tra giocatori che sono diventati uomini e padri di famiglia, il tempo è passato per tutti, ma l'amicizia è rimasta nel tempo quella vera. Oggi è stata organizzata una bella iniziativa, approfitto per ringraziare gli organizzatori e la società della Fiorentina che hanno permesso tutto ciò. È un compleanno meraviglioso, è una fortuna poterci essere: quando mi ricapita di vivere a cavallo di un centenario”.

“Il gruppo, che sia nel calcio o in altri sport, è una cosa importantissima”

Ha poi sottolineato l’importanza del gruppo se si vogliono raggiungere certi risultati: “È questa una delle cose più belle dello sport. Che sia il calcio o che siano altre discipline, diventi grande insieme ai tuoi compagni, che poi diventano amici. E questo conta tanto”.

“Non guardo il calcio, guardo Disney con mia figlia”

Ha poi concluso: “Mi dispiace ma seguo poco il calcio, e non lo dico perchè non voglio rispondere. La mia ultima bambina ha sei anni e mezzo, quindi guardo Walt Disney quando ci sono le partite”.