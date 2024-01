"Evidente che Italiano ha bisogno di aiuto, la dirigenza della Fiorentina deve rendersene conto. Occorrono giocatori pronti subito"

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa viola. Questa una parte delle sue dichiarazioni.

‘La dirigenza deve rendersi conto che ad Italiano serve aiuto'

“Inizialmente la Supercoppa era una coppa un po’ snobbata, che non mi faceva impazzire, questo non vuol dire che non mi girino le scatole dopo questa sconfitta e soprattutto che non avessi voluto raggiungere la finale. Però adesso si riparte, parlando da tifoso, da due fattori importanti. Innanzitutto nonostante il risultato la Fiorentina non ha giocato male, credo che il tabellino sia un po’ bugiardo: il primo tempo la squadra non ha giocato male, mentre nel secondo credo che abbia pagato gli episodi. Poi è chiaro che non si possono sbagliare i rigori senza neanche prendere la porta. Se pareggiavi poi la partita si poteva riaprire, è un peccato non essere arrivati in finale. E’ talmente evidente che Italiano ha bisogno di aiuto, e che la dirigenza deve rendersene conto il prima possibile. Io sono in attesa e mi dispiace dire che avrei sperato che già fosse arrivato qualcosa. Faraoni mi piace, un’ottima soluzione per aiutare Kayode fino al ritorno di Dodo. Spero che la Fiorentina si renda conto che ha necessità di essere aiutata dal mercato”.

‘Servono giocatori utilizzabili subito alla Fiorentina’

Ha poi concluso: “Spero che la mano venga data la davanti, perche questa squadra ultimamente ha molte difficoltà a segnare. Basta esterni, serve una punta che faccia la differenza. Chi prenderei? Non ho un profilo in mente, l’importante è prendere giocatori che servono realmente alla squadra, che siano utilizzabili subito. Faraoni è un ottimo esempio, preso per aiutare Kayode e che da subito ha dimostrato di poter dire la sua: ha fatto un primo cross molto bello, mentre il secondo è stato l’assist per il gl di Beltran contro l’Udinese. La davanti non conosco i giocatori che la Fiorentina sta trattando, ma credo che i profili sondati finora non facciano la differenza: serve un giocatore che arrivi adesso e che possa davvero dare una mano all’attacco viola”.