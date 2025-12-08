Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, nel suo ultimo editoriale, pubbicato da Tuttomercatoweb, ha riservato una parte dedicata alla Fiorentina.

"In coda assetto già preso"

“All'inizio dell'anno prossimo la classifica ultracorta prenderà un assetto più vero - sono le sue parole - In coda l'ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza”.

“Senza Commisso in società…”

E inoltre: “La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Cosi gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste. Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito”.