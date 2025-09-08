A Il Tirreno, la voce e il volto storico della RAI Stefano Bizzotto, ha parlato anche dell'arrivo in Serie A di giocatori e campioni di età avanzata.

Le parole di Bizzotto

“Puntare sui giocatori maturi e ingaggiarli nonostante l'età avanzata e una costante in Italia. Lo fa il Pisa come lo fa il Milan con Modric o la Fiorentina con Dzeko”.

E ancora

"Lo stesso De Bruyne, in effetti, rientra in questo contesto. Hanno superato abbondantemente i trent'anno e le società puntano sulla loro esperienza. Anche se io ho la sensazione che questo sia un po' la spia della relativa competitività del campionato italiano".