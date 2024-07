Polverosi: "Terracciano, il miglior giocatore della scorsa stagione, la Fiorentina farebbe bene a tenerselo stretto. Altro che Musso!"

Un portiere sotto pressione. Sono bastate poche settimane di Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina per trasformare Pietro Terracciano da certezza ad elemento a rischio.

“Miglior giocatore della Fiorentina nella scorsa stagione”

E proprio dell'estremo difensore, scrive stamani sul Corriere dello Sport-Stadio il giornalista Alberto Polverosi: “Pietro Terracciano ha due ferri da stiro al posto dei piedi - è l'inizio del suo commento - Oppure: Terracciano nel ritiro di Bagno a Ripoli e nella tournée in Inghilterra ne ha combinate di tutti i colori. O l’una o l’altra. O magari tutt’e due insieme visto che, se sono vere le voci che si rincorrono fra il Viola Park e Zingonia, al posto del miglior giocatore della Fiorentina della stagione 2023-24 potrebbe arrivare l’atalantino Musso”.

“Palladino spinge per la costruzione dal basso…ma allora serve qualcosa in più di Musso”

E ancora: “Nella stagione scorsa Terracciano ha mantenuto una invidiabile continuità di rendimento. Non è un portiere che ruba l’occhio, ma spesso risolve situazioni complicate. Non alza mai la voce, non se la prende con i compagni quando sbagliano, commette pochi errori e quasi mai vistosi. Non è giovane, però nemmeno chi dovrebbe sostituirlo è proprio un ragazzino (34 anni a 30). Dicono che Palladino spinga la costruzione dal basso fino al rischio…ma allora serve qualcosa di più di Musso, serve uno come Maignan, come Ederson, o anche come Pepe Reina che a 42 anni ha firmato per il Como, e la Fiorentina un portiere come i primi due non può prenderlo”.

Polverosi giunge a questa conclusione: “Poche insufficienze, raramente sotto il 5,5, questa è stata la stagione di un portiere che la Fiorentina farebbe bene a tenersi stretta”.