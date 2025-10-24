La Gazzetta dello Sport: Dzeko accende un'altra Fiorentina
La Gazzetta dello Sport si concentra, inevitabilmente, sulla netta vittoria della Fiorentina contro il Rapid Vienna. I Viola che danno dei primi, ma significativi, segnali di crescita.
La Rosea apre la pagina dedicata ai colori viola scrivendo: “In Europa è un'altra Fiorentina”, approfondendo poi nel sottotitolo “Dzeko accende l'attacco viola, Rapid domato”.
La Gazzetta dello Sport riporta poi le parole dei protagonisti nel post-partita, in particolare quelle del tecnico gigliato: “Pioli soddisfatto: ora diamo di più pure in campionato”.
