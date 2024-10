Cairo: "Contro la Fiorentina serve lo spirito che ho visto contro il Como, la stessa voglia di vincere e la stessa unione"

Dopo la vittoria contro il Como all'Olimpico, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato così delle prossime partite che affronteranno i granata con la sfida contro la Fiorentina che è fissata per il prossimo 3 novembre:

“Ora abbiamo Fiorentina, Roma e Juventus. Lo spirito deve essere questo qui. Stesso spirito di oggi, né più né meno. Stessa voglia di vincere, non prendere gol. Stessa unione, stessa voglia di aiutarsi l’un l’altro come han fatto sta sera. Vedi Nije che rincorreva. Tutti quanti hanno dato una mano per non prendere gol”.