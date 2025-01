Un giocatore titolare in Serie A indagato per calcioscommesse: avrebbe puntato sulla sua ammonizione

Non c'è pace in Serie A su casi legati al calcioscommesse. L'ultimo potrebbe riguardare il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye. L'estremo difensore bianconero è infatti finito sotto inchiesta in una indagine aperta dalla Procura di Udine dopo una segnalazione per una serie di scommesse per importi rilevanti legati a una sua ammonizione durante la sfida contro la Lazio disputata l'11 marzo 2024.

A segnalare il fatto è stato Sisal, attraverso un algoritmo creato per individuare anomalie nelle giocate. Gli inquirenti stanno controllando i messaggi del portiere e altri documenti che potrebbero risultare rilevanti per il caso. Il portiere è stato avvisato a fine dicembre dell'attività della Procura nei suoi riguardi. In tutto questo i legali di Okoye hanno commentato la notizia definendola "totalmente insussistente". Lo riporta il Messaggero Veneto.