Nicoletti: "Accanimento esagerato nei confronti di Pradè per la multa della Fiorentina. Qualcuno certe operazioni le ha autorizzate"

A Lady Radio ha parlato l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che nel corso del proprio intervento all’emittente ha toccato varie tematiche di casa viola, dal mercato alla multa comminata dall'UEFA alla Fiorentina.

‘Fiorentina tra le società che si stanno muovendo più intensamente’

“Viery è stato una bella intuizione, diventerà un difensore della nazionale brasiliana. Tra gli addetti ai lavori c’è chi racconta che tra pochi anni varrà 50-60 milioni e che la Fiorentina dovrà goderselo finché potrà. Il modulo di riferimento di Grosso è il 4-3-3, ma non bisogna fissarsi solo su questo. Il mercato sarà lento e particolare, ma la Fiorentina è tra le società che si stanno muovendo in maniera più intensa. Saranno almeno 10-12 i calciatori che integreranno la rosa definitiva della Fiorentina”.

‘Pradè ha cannato tantissimi acquisti, ma…’

“La multa ricevuta dalla Fiorentina è colpa di Pradè? Sento un accanimento esagerato nei suoi confronti. Ci sono Stephan e Ferrari, qualcuno ha autorizzato all’ex ds viola certe operazioni… La parte economico-finanziaria dovrebbe esser di competenza di figure altamente professionali. Certo, Pradè ha cannato tantissimi acquisti, tecnicamente parlando”.