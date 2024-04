Lutto in casa Fiorentina, si è spenta la mamma del preparatore dei portieri Marco Savorani

Altro, grave lutto - purtroppo - in casa Fiorentina. A poche ore dalla gara contro la Juventus, la società gigliata, che ha perso soltanto poco tempo fa Joe Barone, ha espresso il proprio cordoglio nei confronti di Marco Savorani, preparatore dei portieri della prima squadra e anche della nazionale italiana.

Oggi Savorani ha dovuto salutare per l'ultima volta la propria madre, scomparsa in queste ore. La Fiorentina lo ha comunicato attraverso i propri canali social e anche FiorentinaNews.com si stringe attorno a Savorani in questo brutto momento.