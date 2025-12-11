L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Lady Radio, affrontando varie tematiche del mondo viola nel complicatissimo momento della squadra di Vanoli.

‘L’allenatore non è entrato nella testa dei calciatori’

“Le parole di Ranieri? Capisco che andare davanti ai microfoni non sia facile, ma per l’ennesima volta parla di prestazione, di un gruppo che si è confrontato e ha capito… se però poi sbagli col Verona siamo alle solite: contano i fatti e i punti. C’è un problema di uomini, di gente scontenta, di un allenatore che non è riuscito in un mese ad entrare nella testa dei giocatori”.

‘Serve lasciare il buonismo da parte’

“Vanoli? Se non sei supportato dalla società, come puoi permetterti di far fuori certi calciatori? Se poi perdi…? Ora però bisogna lasciare un po’ da parte il buonismo. Portare la squadra in ritiro, intanto, sarebbe stata la prima cosa da fare. Quando si parla di ritiro e soldi si ha sempre un certo impatto sulla testa del calciatore”.