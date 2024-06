La Nazione: I nomi di oggi sono gli stessi di ieri. Quelli su cui insiste Pradè

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione sulla Fiorentina leggiamo questo titolo: "Da Lucca a Dia Quei 'pallini' che ritornano".

Ampio spazio dedicato a: “Quelli che... a volte ritornano Da Retegui a Lucca fino a Zaniolo I nomi di oggi sono gli stessi di ieri I ‘pallini’ su cui insiste il ds Pradè”. Sottotitolo: “Tra i profili finiti sui taccuini viola c’erano anche Icardi, Fausto Vera, Giovanni Lo Celso e Aster Vranckx”.

Si cambia totalmente argomento: “Quando il calciatore è in vacanza Pannolini e vedute mozziafiato Viola divisi fra coppie e famiglie Il tour da sogno dei Pierozzi bros”. Sottotitolo: “Parisi in Grecia. Castrovilli, Mandragora, Ranieri e l’ex Cerofolini in comitiva. E c’è chi torna a casa”.