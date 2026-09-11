Esclusione dell'ultimo minuto in casa viola? Dodò non parte titolare

Esclusione eccellente dell'ultimo minuto in casa Fiorentina. Vanoli dovrà fare a meno di uno dei suoi fedelissimi della passata stagione.

Fuori dalla distinta

Il terzino destro Dodò contro tutte quelle che erano le indicazioni della vigilia, finisce in panchina questa sera. Una scelta sorprendente soprattutto considerando il ruolo avuto dal terzino brasiliano nel precedente ciclo di Vanoli, quando era stato uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico.

Le motivazioni

Le motivazioni dietro questa scelta sono ancora da capire. Ovviamente la questione contrattuale sembra essere il principale motivo della decisione.