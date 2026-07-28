Liberali ha già stregato Fabregas: "Già dai primi giorni vediamo che giocatore è. Abbiamo ottime sensazioni su di lui"

Dopo un corteggiamento anche da parte della Fiorentina, Mattia Liberali ha scelto il Como: l'ex Milan, dopo una stagione in prestito al Catanzaro, è pronto al salto in Serie A e l'allenatore dei lariani Fabregas ha speso solo belle parole per lui.

Il commento di Fabregas

“Liberali mi ha chiamato 4-5 giorni prima di iniziare, aveva voglia di iniziare presto. Sono molto contento, dai primi giorni possiamo già vedere che giocatore è. Mi piace, capisce le nostre dinamiche, il nostro gioco, e poi ha tanta voglia di imparare, capisce tutto. Domani gioca: una bella opportunità per lui e tutti noi. Ovviamente analizziamo tutti i giocatori che vengono, poi c'è chi ti sorprende, chi ti delude, ma la sensazione con lui è bella. Poi dipende da lui”.

Sul suo ruolo in campo

"Se gioca nella stessa posizione di Nico Paz? Può fare tutto, il trequartista, il falso 9. Dobbiamo parlare con Aquilani magari...".