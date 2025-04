Un'edizione della Conference League più ricca delle precedenti: ecco quanto ha incassato finora la Fiorentina dalla UEFA

Quanto incassa la Fiorentina dalla Conference League? La competizione a cui partecipano i viola, si sa, è la meno ricca delle tre europee, ma quest'anno la UEFA ha ritoccato il montepremi verso l'alto rispetto alle scorse edizioni.

Quanto ha incassato la Fiorentina

Attraverso il passaggio dei vari turni fino alla semifinale, riporta Calcio e Finanza, la Fiorentina ha incassato fin qui dalla UEFA un premio di 9,5 milioni. In caso di arrivo in finale per il terzo anno consecutivo, la cifra salirebbe fino a 13,5 milioni, con ulteriori 3 milioni previsti per la squadra vincitrice. A tutto ciò, ovviamente, si devono aggiungere gli incassi da botteghini, diritti tv e sponsor.