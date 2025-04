I convocati del Real Betis: tre assenze per Pellegrini, che però recupera un attaccante

Anche il Real Betis ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Fiorentina. Per la semifinale d'andata di Conference League Manuel Pellegrini dovrà fare a meno di Diego Javier Llorente, Chimy Avila e Marc Roca, oltre ovviamente agli esclusi dalla lista UEFA William Carvalho e Cucho Hernandez. Presente regolarmente invece Bakambu che, come dichiarato in conferenza stampa dall'allenatore, ha recuperato dall'infortunio delle scorse settimane.