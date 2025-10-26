La Fiorentina sul caso Ferrari: Insultato per 70 minuti, un tifoso lo ha apostrofato in maniera pesante

Momenti di tensione in tribuna quest'oggi durante Fiorentina-Bologna. Nel mirino della contestazione è finito anche l'ex capo della comunicazione, ora direttore generale viola, Alessandro Ferrari.

Apostrofato in maniera pesante

Secondo quanto riferito dal club viola, Ferrari è stato pesantemente insultato per 70 minuti e ha risposto a un tifoso particolarmente acceso che aveva offeso lui e la sua famiglia in maniera pesante.

Giornata difficile

Quel che è certo è che non è stata una giornata facile, né per lui, né per la squadra in campo che continua ad avere problemi e ha evitato la quarta sconfitta interna su quattro gare con un rigore realizzato in zona recupero.