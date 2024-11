Solo 0-0 tra Apollon Limassol e APOEL Nicosia nella sfida giocata ieri valevole per la nona giornata del campionato cipriota. L'APOEL arriva così alla partita contro la Fiorentina in Conference League in programma il prossimo giovedì con un pareggio a reti bianche contro la diretta concorrente. Un punto a testa che appaia entrambe le squadre a 17 punti, al terzo posto dietro a Pafos (22 punti) e Aris Limassol (20 punti) che però hanno una partita in meno.

Il Pafos, altro avversario della Fiorentina nella fase campionato, dovrà aspettare il recupero del match contro l'Omonia Aradippou che si terrà oggi alle 13.30 per provare ad allungare, mentre l'Aris di Kokorin potrebbe momentaneamente scavalcare la capolista quest'oggi nella gara contro l'AEK Larnaca. Da evidenziare come il match del Pafos sia stato rinviato (inizialmente previsto sabato) per l'estremo temporale che si è abbattuto sulla città cipriota nella giornata di ieri.