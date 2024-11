L'ex fantasista, tra le altre, di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha fatto grandi elogi all'indirizzo dell'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.

“Non pensavo che Palladino sarebbe diventato un grande allenatore - ha detto Cassano nel corso del podcast Viva el Futbol -ma dopo quello che ho visto domenica dico di più, è destinato a una carriera super".

In particolare c'è un episodio che è piaciuto a Cassano: “Uno a zero per la Fiorentina, stava attaccando il Como, era in difficoltà la sua squadra e ha messo in campo un esterno offensivo come Sottil. Apro una parentesi: Sottil ha grande qualità fisica e tecnica e punta sempre l'avversario, spero proprio che non si perda in un bicchier d'acqua. Ecco Palladino ha vinto la partita lì, mettendo Sottil che poteva dargli due o tre sgassate e ha fatto l'assist per il gol di Kean”.