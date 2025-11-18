Ramirez: "L'arrivo di Amatucci? Abbiamo un direttore sportivo e persone che lavorano bene"

Tre mesi fatti alla grandissima. Il rendimento del centrocampista prestato dalla Fiorentina al Las Palmas, Lorenzo Amatucci, è di quelli assolutamente rimarchevoli.

“Amatucci? Abbiamo persone che lavorano bene”

Di lui sono contenti tutti alle Canarie, a cominciare dal presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, che ha fatto le lodi al suo direttore sportivo (ed ex viola), Luis Helguera, per aver creduto in questo ragazzo. “Abbiamo un direttore sportivo con una buona rete di osservatori controllata dal club, tutte persone che lavorano molto bene” ha detto Ramirez.

“Sono molto contento di Helguera”

Che poi ha aggiunto: "Il direttore sportivo è colui che analizza il lavoro di tutti i suoi osservatori e poi prende le decisioni. È molto difficile fare sempre le cose per bene, è molto complicato, soprattutto quando devi prendere sette o otto giocatori. È normale che qualcuno non funzioni come pensavi. Sono molto contento del lavoro che sta facendo Luis Helguera".

Il rendimento in numeri

Fino a questo momento Amatucci con il Las Palmas