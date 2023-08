La Gazzetta dello Sport: Viola tutto attacco

La Gazzetta dello Sport dedica la propria pagina 18 quest'oggi alla Fiorentina. Grande spazio per: "Viola tutto attacco". Ovvero: "Gonzalez già in palla Italiano cerca i gol di Nzola e Beltran". E ancora: "Serve ribaltare l’1-0 dell’andata col Rapid e alla Fiorentina non mancano le risorse: dai centravanti ai sei esterni".

In taglio basso: "Già venduti 20 mila biglietti per domani. Ma al Franchi non ci sarà il tutto esaurito". E in breve: "Arthur innamorato del tifo di Firenze "Che passione".