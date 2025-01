Il tecnico dell’APOEL Nicosia, Manolo Jimenez, ha parlato a Sportitalia anche in merito alla vittoria in Conference League arrivata contro la Fiorentina nella fase campionato del torneo. Queste le sue parole: "Ricordo un nostro primo tempo stupendo, con molta intensità, li abbiamo colti di sorpresa forse per l’intensità messa in campo. È vero che nella ripresa la Fiorentina ha creato moltissimo, anche se pure noi in contropiede ci siamo resi pericolosi. C’era evidentemente una grande differenza di livello fra le due squadre. Però la voglia messa ed il fatto che ci abbiamo creduto ha fatto sì che non vincesse la favorita”.

E sulla squadra viola: "La Fiorentina è una grandissimo club, con grandi giocatori ed un grandissimo allenatore come Palladino. Sta facendo una stagione impressionante in Serie A. Sta sorprendendo solo perché c’erano squadre ancora più forti sulla carta, ma per quello che stavo vedendo già quando ci ha affrontato, non è una sorpresa per me. In ogni partita gioca un bel calcio, merita di essere dov’è e sta facendo cose fantastiche. Le cose che sta facendo, le riesce a fare perché ha una rosa con tanti giocatori di qualità, infatti contro di noi per esempio abbiamo visto tante rotazioni, ma nonostante questo è stata molto dura giocarci contro. Il Chelsea è sicuramente fra le favorite assolute, la Fiorentina ha le sue chances da giocarsi per essere là, perché ha molti giocatori di grande qualità. Sono sicuramente due delle migliori. Poi l’Olympiakos ha dimostrato che nel calcio ci possono sempre essere delle sorprese”.