La Nazione: Oggi è come una sentenza
Su La Nazione in edicola stamani sono tanti i temi toccati in vista di Fiorentina-Cremonese.
Prima pagina
In prima pagina si legge: "Viola al bivio, niente calcoli. Serve la svolta.
Pagina 4
A pagina 4 in alto si legge: “L'ultimo click per sperare. Cuore, orgoglio e dignità. Uno fisso: Oggi è quasi una sentenza”.
Pagina 5 e 6
A pagina 5: “Mercato in ebollizione: rivoluzione a centrocampo, siamo solo all'inizio. Conferme per Dominguez". E a pagina 6: “Gli undici di Vanoli. Modulo confermato, Kean va in panchina”.
