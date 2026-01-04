​​

La Nazione: Oggi è come una sentenza

La Nazione

Su La Nazione in edicola stamani sono tanti i temi toccati in vista di Fiorentina-Cremonese. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: "Viola al bivio, niente calcoli. Serve la svolta.

Pagina 4

A pagina 4 in alto si legge: “L'ultimo click per sperare. Cuore, orgoglio e dignità. Uno fisso: Oggi è quasi una sentenza”. 

Pagina 5 e 6

A pagina 5: “Mercato in ebollizione: rivoluzione a centrocampo, siamo solo all'inizio. Conferme per Dominguez". E a pagina 6: “Gli undici di Vanoli. Modulo confermato, Kean va in panchina”.  

