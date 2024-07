Graziani: "Sono convinto che la Fiorentina abbia agito bene su Kean, ma non basta e serve un altro attaccante. Ikoné a Firenze ha finito"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco cosa ha detto su Ikoné: “Non è migliorato di una virgola da quando è arrivato. Non so cosa pensasse chi lo ha portato qui. Tra lui, Sottil e Kouame, se dovessi scegliere terrei l’ultimo, che è utilizzabile in più ruoli. Non certo il francese, anche perché la sua avventura qui a Firenze è finita”.

“Kean si può fare, ma non basta”

Su Kean: “Una scommessa che si può fare, a diciotto anni gli ho visto fare cose che hanno fatto pochissimi calciatori. Il problema è che poi non è cresciuto, anzi, spesso è tornato indietro. Ma sono convinto che la Fiorentina abbia fatto bene. Se capisce che il calcio italiano ti ha dato l’ultima opportunità, può fare molto bene. Basta così? No, assolutamente. Davanti dobbiamo ancora fare qualcosa, ti devi rinforzare in ogni caso”.

“Troppa negatività a giro”

Sulla società: “Aspettiamo di vedere i prossimi movimenti e poi valuteremo meglio. La mia impressione è che ci sia molta più voglia di fare rispetto a quanto si percepisce a giro”.