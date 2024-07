L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola a cominciare dal clima di pessimismo: “In realtà è una fase di attesa. Le scuse al termine della stagione hanno fatto pensare che il mercato sarebbe stato rapido, ma non è così. Il tempo c'è, ma mi aspetto determinati colpi. Oltre tutto ci sono da rimpiazzare due non da poco come Bonaventura e Castrovilli”.

“Perché si chiudono le porte ai tifosi?”

Sul Viola Park, inoltre, aggiunge: “Il lavoro di Palladino tenuto nascosto ai tifosi non mi piace, prima c'era un legame molto più stretto col tifo. I calciatori non sono supereroi, questo è il contesto giusto per aprire le porte al Viola Park, ma quotidianamente. Perché gli allenatori di oggi nascondono ogni seduta di allenamento? Sembra che abbiano dei segreti”.

“Terrei Kouame, Sottil e Ikoné…”

Sugli esterni della Fiorentina: “Dovessi scegliere chi tenere, escluso Gonzalez dal discorso, direi Kouame. Si adatta in più posizioni e si mette sempre a disposizione. Gli altri due, Ikoné e Sottil, hanno avuto fin troppe occasioni”.