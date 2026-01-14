A volte ritornano: proposto un ex obiettivo della Fiorentina in prestito. La situazione

A volte ritornano. La Fiorentina è alla ricerca di nuovi rinforzi per quanto riguarda l'attuale mercato invernale. A centrocampo è già arrivato Marco Brescianini in prestito con diritto (e obbligo condizionato) dall'Atalanta, ma potrebbe non essere l'unica aggiunta al reparto.

Vi ricordate Orel Mangala?

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, alla Fiorentina è stato proposto Orel Mangala. Il centrocampista del 1998 è stato insistentemente cercato nell'estate del 2024, quando ha lasciato l'Olympique Lione per poi alla fine scegliere l'Everton, dove ha rimediato un brutto infortunio.

Il ragazzo è stato proposto alla Fiorentina

Al giocatore non dispiacerebbe provare un'avventura in Italia e il profilo è stato proposto a tanti club italiani. Oltre alla Fiorentina, nell'elenco ci sono anche Milan, Lazio e Como.