UFFICIALE: Jimenez è un nuovo difensore della Fiorentina. "Troppo felice di essere a Firenze"

Il giocatore è ormai a Firenze da qualche giorno, tanto che si è già allenato con i nuovi compagni al Viola Park, pochi minuti fa però è arrivato anche l’ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina. Stiamo parlando del nuovo terzino destro viola, proveniente dal Bournemouth, Alejandro Jimenez, che in passato ha vestito anche la maglia del Milan. A comunicarlo è stata lo stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth. Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola”.

Il giocatore poi, sempre ai canali ufficiali del club, ha espresso anche le sue prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina:

“Sono troppo felice di essere qui e poter dare una mano a questo club nella prossima stagione. Tornare in Italia? Alla fine va ammesso che ho iniziato tutto qui inizio Italia, per questo è sempre bello tornare dove hai iniziato a giocare in prima squadro. Sono troppo felice di essere qui alla Fiorentina, e che dal primo giorno che mi ha contattato ha dimostrato di volermi al 100%: per questo motivo sono qui. Il mio ruolo? Alla fine il ruolo è uguale, l'importante è aiutare la squadra. Ovviamente a me piace molto giocare terzino destro, posizione dove ho sempre giocato. Quello che mi aspetto è che i tifosi saranno con noi in ogni momento dell'anno, e noi faremo di tutto per renderli felici”.