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UFFICIALE: Jimenez è un nuovo difensore della Fiorentina. "Troppo felice di essere a Firenze"

Redazione /
Jimenez
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Il giocatore è ormai a Firenze da qualche giorno, tanto che si è già allenato con i nuovi compagni al Viola Park, pochi minuti fa però è arrivato anche l’ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina. Stiamo parlando del nuovo terzino destro viola, proveniente dal Bournemouth, Alejandro Jimenez, che in passato ha vestito anche la maglia del Milan. A comunicarlo è stata lo stesso club gigliato con un comunicato sul proprio sito ufficiale: 

“ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth. Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola”.

Il giocatore poi, sempre ai canali ufficiali del club, ha espresso anche le sue prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina

“Sono troppo felice di essere qui e poter dare una mano a questo club nella prossima stagione. Tornare in Italia? Alla fine va ammesso che ho iniziato tutto qui inizio Italia, per questo è sempre bello tornare dove hai iniziato a giocare in prima squadro. Sono troppo felice di essere qui alla Fiorentina, e che dal primo giorno che mi ha contattato ha dimostrato di volermi al 100%: per questo motivo sono qui. Il mio ruolo? Alla fine il ruolo è uguale, l'importante è aiutare la squadra. Ovviamente a me piace molto giocare terzino destro, posizione dove ho sempre giocato. Quello che mi aspetto è che i tifosi saranno con noi in ogni momento dell'anno, e noi faremo di tutto per renderli felici”.

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