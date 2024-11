Cercasi vice-Kean: l'idea è quella di SHPENDere il meno possibile. Ma il giocatore che vien dalla Romagna stuzzica Pradè e Palladino

In questi lunghi e noiosi giorni di sosta, a Firenze sponda Fiorentina non si fa di che parlare del vice-Kean. Palladino necessita di un nuovo attaccante a gennaio per far rifiatare il bomber azzurro nelle gare di Conference League, una competizione - oltre alla Coppa Italia - che Commisso vuole che venga portata avanti il più possibile. Ecco che è spuntato fuori (in realtà, Pradè lo segue già da diverso tempo) il nome di Cristian Shpendi, attaccante del Cesena, che sta sorprendendo alla stagione di ritorno in Serie B.

La richiesta di Palladino: non esser più costretto ad avere Kouame come riserva di Kean

Shpendi, gemello dello Stiven che milita nella Carrarese, è attualmente il capocannoniere del campionato cadetto, con una facilità del gol impressionante. Cristian non è proprio il classico ‘9’, non è un centravanti alla Kean, per intendersi. Non è altissimo, conta soltanto 181 centimetri, ma le doti da bomber ci sono tutte. Passo, attitudine a stare in area di rigore (non come Kouame, per fare un esempio pratico), colpo di testa e… esultanze da uno che ha voglia di buttarla dentro.

Il perfetto vice-Kean

Il Cesena - verrebbe da dire, giustamente - chiede una cifra intorno ai 15 milioni per privarsi del suo bomber che continua a segnare con indifferenza nonostante il salto dalla Serie C. Proprio la stagione scorsa, sempre in Romagna, Shpendi aveva trovato la porta per 20 volte, in Regular Season; quest'anno in cadetteria si sta ripetendo in una lega che conta nomi come quelli di Tutino, Coda, Berardi e Henry. Per farla brevissima, sarebbe il colpo ideale da mettere alle spalle di Kean: senza togliere il posto a nessuno però. E' tutto da vedere che Shpendi possa essere pronto per il grande salto, dunque assicurarselo ORA per l'estate sarebbe la mossa oculata di un DT competente come Pradè. 15 milioni sono sicuramente tanti, forse addirittura troppi per un ragazzo che è venuto fuori forse un po' tardi ma che - per essere un 2003 - sta lanciando segnali importanti per un campionato come la Serie B.