Diventato Club Manager dopo il suo addio al calcio giocato, l'ex Fiorentina De Maio viene improvvisamente licenziato: i dettagli

Oltre alla separazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli, arrivata al fine di cercare di dare una scossa alla squadra dopo il disastroso inizio di stagione, nelle ultime ore si è registrata un’altra separazione. Il divorzio tra un ex viola ed il suo club. Stiamo parlando dell’ex difensore della Fiorentina Sebastien De Maio, passato a Firenze durante la gestione Paulo Sousa, che dopo l’addio al calcio giocato quest’oggi ha rimediato il suo primo allontanamento da dirigenze.

L'ex difensore francese aveva dato l'addio al calcio solo pochi mesi fa

Lo scorso 12 luglio con una lunga lettera aperta Sebastien De Maio, centrale difensivo francese aveva annunciato l'addio al calcio giocato, dopo un’ultima stagione al Mantova, scegliendo però di continuare la sua avventura con il club lombardo. In estate infatti De Maio è stato nominato come Club Manager del Mantova. Il rapporto tra le parti è però durato veramente poco.

Nella giornata la notizia dell'improvvisa separazione dl Mantova

Secondo quanto riportato poco fa da Tuttomercatoweb le strade di Sebastien De Maio e del Mantova si sono improvvisamente divise: entrambe le parti sarebbero arrivate ad un accordo per la separazione consensuale. Ancora da chiarire i motivi alla base di questa decisione, che arriva a pochi giorni dall'esonero del ds Christian Botturi e l'arrivo al 'Martelli di Leandro Rinaudo. La squadra di Possanzini per il momento staziona in zona retrocessione con 8 punti conquistati in 11 partite, ed il club, prima di cambiare tecnico, scegli di darsi un riassetto societario. Una scelta particolare che solo il tempo potrà confermare giusta o renderla di fatto insensata.