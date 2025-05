Come arriva il Venezia alla gara contro la Fiorentina? Mancherà un ex, si valutano le condizioni di un centrocampista

Da un lato l'Europa, dall'altro la sopravvivenza in Serie A: Venezia-Fiorentina è una partita decisiva in entrambi i sensi, in cui gli stimoli certamente non mancano. Di Francesco e i suoi ragazzi si preparano a ospitare la Viola con un'importante assenza, l'ex della partita Alfred Duncan, che dall'infortunio di dicembre ha avuto numerosi acciacchi che continuano a tenerlo lontano dal campo.

Il Venezia potrebbe dover fare a meno anche di Kike Perez; venerdì scorso contro il Torino ha preso una botta alla testa, che continua a dargli qualche problemino. Lo spagnolo si è allenato in settimana, ma soltanto parzialmente in gruppo. Resta lui il favorito per una maglia da titolare contro la Fiorentina, con la possibilità di vedere in campo al posto suo Doumbia o Conde. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.