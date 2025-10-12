Segnali dal Viola Park: Fazzini e Dodô prossimi al rientro, ancora indietro Sohm. E i primi a rientrare...

Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo a chi è rimasto alla base senza gli impegni della nazionale. Il Viola Park ricomincerà a vivere nel padiglione della prima squadra da martedì, quando si ricomincerà a lavorare in vista del Milan.

Rientri e dolori

Come scrive La Nazione, potrebbero tornare in gruppo sia Fazzini che Dodô dopo gli acciacchi fisici. Ancora indietro di condizione invece Sohm, alle prese con una fastidiosa fascite plantare.

E i nazionali…

Intanto martedì si dovrebbero rivedere a Bagno a Ripoli anche i primi nazionali. A rientrare prima di tutti saranno Pongracic, Dzeko e Kospo, impegnati oggi contro Gibilterra (vs Croazia) e Malta (vs Bosnia).