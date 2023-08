Tra i primi allenatori di M'Bala Nzola, in particolare ai tempi della Virtus Francavilla, c'è Antonio Calabro che a Radio Bruno ha parlato così del neo attaccante viola:

"Per me è un motivo di orgoglio vederlo in un top club come la Fiorentina, essendo stato il suo primo allenatore. Fin dal primo giorno pensavo che Nzola sarebbe arrivato a giocare in Serie A, il fatto che sia arrivato a Firenze conferma le buone impressioni che avevamo avuto sia io che il mio direttore sportivo alla Virtus Francavilla.

Oggi vedo ovviamente un giocatore più maturo nei concetti, tattico anche nel gestire momenti di difficoltà, riesce ad avere equilibrio anche a livello mentale. Per lui è stato cruciale essere allenato da Vincenzo Italiano, per lui è fondamentale avere un allenatore molto vicino. Italiano è una figura fondamentale, sono convinto che farà benissimo a Firenze perché ha un allenatore che sa come farlo sentire importante.

E’ un giocatore che ha mantenuto le caratteristiche che aveva anche ai nostri tempi, quando giocava con un altro attaccante delle sue caratteristiche in coppia. Ma può adattarsi anche ad una seconda punta. L’ho sentito quando è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina, ovviamente per fargli l’in bocca al lupo".